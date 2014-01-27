İstavrit Köfte

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram istavrit
1 demet taze soğan
1 adet bayat ekmeğin içi
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı yenibahar
1 tatlı kaşığı soya sosu
Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
5 adet ceviz içi
1'er adet domates ve limon
8 adet defne yaprağı
4 adet sivri biber
Üzeri için:
Yarım limonun suyu
2 çorba kaşığı zeytinyağı
YAPILIŞI
Balığın derisini ve kılçığını ayırın. Balığı, ince kıyılmış taze soğanları, 10 dakika suda bekletip sıktığınız ekmek içini, karabiberi, kimyonu, yenibaharı, soya sosu, kaşar peyniri ve ceviz içini robottan geçirin. Hazırladığınız harçtan top köfteler yapın. Domatesi 8'e bölün. Limonu ince halkalar halinde kesin. ?işe sırasıyla köfte, domates, limon, defne yaprağı ve biber dizin. Malzemeler bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Hazırladığınız şişleri ızgarada pişirip servis tabağına alın. Limon suyunu ve zeytinyağını bir kapta karıştırın. Izgaraların üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.