İstavrit Köfte

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balığın derisini ve kılçığını ayırın. Balığı, ince kıyılmış taze soğanları, 10 dakika suda bekletip sıktığınız ekmek içini, karabiberi, kimyonu, yenibaharı, soya sosu, kaşar peyniri ve ceviz içini robottan geçirin. Hazırladığınız harçtan top köfteler yapın. Domatesi 8'e bölün. Limonu ince halkalar halinde kesin. ?işe sırasıyla köfte, domates, limon, defne yaprağı ve biber dizin. Malzemeler bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Hazırladığınız şişleri ızgarada pişirip servis tabağına alın. Limon suyunu ve zeytinyağını bir kapta karıştırın. Izgaraların üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.