DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / İstavrit Köfte

İstavrit Köfte

İstavrit Köfte
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram istavrit

1 demet taze soğan

1 adet bayat ekmeğin içi

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı soya sosu

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

5 adet ceviz içi

1'er adet domates ve limon

8 adet defne yaprağı

4 adet sivri biber

Üzeri için:

Yarım limonun suyu

2 çorba kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Balığın derisini ve kılçığını ayırın. Balığı, ince kıyılmış taze soğanları, 10 dakika suda bekletip sıktığınız ekmek içini, karabiberi, kimyonu, yenibaharı, soya sosu, kaşar peyniri ve ceviz içini robottan geçirin. Hazırladığınız harçtan top köfteler yapın. Domatesi 8'e bölün. Limonu ince halkalar halinde kesin. ?işe sırasıyla köfte, domates, limon, defne yaprağı ve biber dizin. Malzemeler bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Hazırladığınız şişleri ızgarada pişirip servis tabağına alın. Limon suyunu ve zeytinyağını bir kapta karıştırın. Izgaraların üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN