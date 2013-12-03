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İstavritli Yalancı Pizza

İstavritli Yalancı Pizza
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet istavrit

2 adet patates

Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı

1 adet küçük boy domates

4 adet mantar

4 adet siyah zeytin

4 adet dolmalık yeşil zeytin

1 adet kornişon

Tuz

Karabiber

Pul biber

1 adet küçük boy çarliston biber

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Patatesleri geniş delikli rendede rendeleyin ve üzerine zeytinyağı ekleyin. Tuz, karabiber ve pul biber katıp, tüm malzemeyi karıştırın. 28 cm'lik bir tavaya patatesi döşeyin ve kısık ateşte önlü arkalı kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Daha sonra ısıya dayanıklı bir kaba koyun. Temizlenmiş istavritlerin orta ve sırt kılçıklarını çıkarıp, fileto haline getirin. Yıkayıp, kağıt havlu ile kuruladıktan sonra kenara alın. Domatesin kabuğunu soyun ve çekirdek kısmını çıkarıp, küp şeklinde doğrayın. Mantar, siyah zeytin, yeşil zeytin, kornişon ve biberi de küp doğrayıp, domatesle birlikte patatesin üzerine yerleştirin. Balıkları da kuyrukları orta kısımda buluşacak şekilde sırt sırta daire biçiminde dizin. Kaşar peynirini üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 8-10 dakika pişirin.
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