Izgara Ahtapot

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ahtapotu tuz, şeker ve sirke eklediğiniz suda yumuşayana kadar haşlayın. Kabuğunu soymadan kenara alın. Diğer taraftan domatesin kabuğunu soyarak bir tavaya koyun. Üzerine tuz ve arzunuza göre baharat ekleyerek kıvamlı bir sos haline gelene kadar pişirin. Ahtapotu, hazırladığınız domates sosa bulayın. Daha sonra önlü arkalı ızgara edin. Servis tabağına alıp, domates dilimleri ve kıyılmış dereotu ile süsleyerek servis yapın.