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Izgara Ahtapot

Izgara Ahtapot
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet bebek ahtapot

1 çorba kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım çay bardağı sirke

2 adet domates

Arzuya göre baharat

Yeteri kadar su

Tuz



Servis için:

2-3 dal dereotu

2 adet domates

YAPILIŞI

Ahtapotu tuz, şeker ve sirke eklediğiniz suda yumuşayana kadar haşlayın. Kabuğunu soymadan kenara alın. Diğer taraftan domatesin kabuğunu soyarak bir tavaya koyun. Üzerine tuz ve arzunuza göre baharat ekleyerek kıvamlı bir sos haline gelene kadar pişirin. Ahtapotu, hazırladığınız domates sosa bulayın. Daha sonra önlü arkalı ızgara edin. Servis tabağına alıp, domates dilimleri ve kıyılmış dereotu ile süsleyerek servis yapın.
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