Izgara Ahtapot

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet bebek ahtapot
1 çorba kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
Yarım çay bardağı sirke
2 adet domates
Arzuya göre baharat
Yeteri kadar su
Tuz
Servis için:
2-3 dal dereotu
2 adet domates
YAPILIŞI
Ahtapotu tuz, şeker ve sirke eklediğiniz suda yumuşayana kadar haşlayın. Kabuğunu soymadan kenara alın. Diğer taraftan domatesin kabuğunu soyarak bir tavaya koyun. Üzerine tuz ve arzunuza göre baharat ekleyerek kıvamlı bir sos haline gelene kadar pişirin. Ahtapotu, hazırladığınız domates sosa bulayın. Daha sonra önlü arkalı ızgara edin. Servis tabağına alıp, domates dilimleri ve kıyılmış dereotu ile süsleyerek servis yapın.