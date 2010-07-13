Izgara Kalamar Dolma

Sofra Tarifi
MALZEMELER
300 gram tüp kalamar
6 adet orta boy karides
1 adet ahtapot bacağı
1 dilim bayat ekmek
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Yarım çay kaşığı köri
6'şar dal maydanoz ve dereotu
1 tatlı kaşığı soya sosu
Üzerine: 2-3 adet mantar
1 diş sarımsak, tuz, karabiber
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 çay bardağı krema
YAPILIŞI
Karides ve ahtapot bacağını ayrı ayrı haşlayın. Ahtapotun kabuklarını soyduktan sonra karidesle birlikte incecik kıyın. İçine kenarları alındıktan sonra ufalanmış ekmek dilimi, rendelenmiş kaşar peyniri, köri ince kıyılmış maydanoz, dereotu ve soya sosunu ekleyip karıştırın. Hazırladığınız karışımı kalamarların içine doldurun. Izgara yapın ve servis tabağına alın. Üzeri için, ince kıyılmış mantar, sarımsak, tuz ve karabiberi tereyağında kavurun. Kremayı ilave edip 1-2 dakika daha pişirdikten sonra, kalamarın üzerine gezdirip, servis yapın.