Izgara Kalamar Dolma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Karides ve ahtapot bacağını ayrı ayrı haşlayın. Ahtapotun kabuklarını soyduktan sonra karidesle birlikte incecik kıyın. İçine kenarları alındıktan sonra ufalanmış ekmek dilimi, rendelenmiş kaşar peyniri, köri ince kıyılmış maydanoz, dereotu ve soya sosunu ekleyip karıştırın. Hazırladığınız karışımı kalamarların içine doldurun. Izgara yapın ve servis tabağına alın. Üzeri için, ince kıyılmış mantar, sarımsak, tuz ve karabiberi tereyağında kavurun. Kremayı ilave edip 1-2 dakika daha pişirdikten sonra, kalamarın üzerine gezdirip, servis yapın.