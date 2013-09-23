Kağıtta Kalkan

Kağıtlardan birini tezgahın üzerine serip, fırça yardımıyla hafifçe yağlayın. İkinci kağıdı üzerine koyup, iyice yıkanmış ve kurulanmış kalkan dilimlerini kağıdın ortasına aralıklı olarak dizin. Kabuğu soyulmuş domatesleri iri iri doğrayıp, balıkların arasına yerleştirin. Sonra sarımsakları da aynı şekilde üzerlerine pay edin. Biberleri iri doğrayıp üzerlerine dizin. Soğanları yarım ay şeklinde doğrayıp dizdikten sonra, limon dilimleri ve tuzu da ilave edin. Tereyağını dilimler halinde üzerine yayın. Defne yaprağı ve tane karabiberleri, kıyılmış maydanozu ilave edip, kağıdı düzgün bir şekilde kapatın. Hava almayacak şekilde tepsiye alın ve fırının orta rafına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.