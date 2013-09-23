Kağıtta Kalkan

Sofra Tarifi
MALZEMELER
800 gram kalkan dilimleri
4 adet büyük boy olgun domates
4 diş doğranmış sarımsak
2 adet sivri biber
1 adet limon
2 adet orta boy kuru soğan
15 adet tane karabiber
Tuz
2 adet defne yaprağı
100 gram tereyağı
1 bağ ince kıyılmış maydanoz
2 adet 50x50 cm ebadında yağlı kağıt veya alüminyum folyo
1 çorba kaşığı sıvı yağ (kağıtları yağlamak için)
YAPILIŞI
Kağıtlardan birini tezgahın üzerine serip, fırça yardımıyla hafifçe yağlayın. İkinci kağıdı üzerine koyup, iyice yıkanmış ve kurulanmış kalkan dilimlerini kağıdın ortasına aralıklı olarak dizin. Kabuğu soyulmuş domatesleri iri iri doğrayıp, balıkların arasına yerleştirin. Sonra sarımsakları da aynı şekilde üzerlerine pay edin. Biberleri iri doğrayıp üzerlerine dizin. Soğanları yarım ay şeklinde doğrayıp dizdikten sonra, limon dilimleri ve tuzu da ilave edin. Tereyağını dilimler halinde üzerine yayın. Defne yaprağı ve tane karabiberleri, kıyılmış maydanozu ilave edip, kağıdı düzgün bir şekilde kapatın. Hava almayacak şekilde tepsiye alın ve fırının orta rafına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.