DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Kağıtta Kalkan

Kağıtta Kalkan

Kağıtta Kalkan
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 kg kalkan

4-5 su bardağı su



Sos için:

4 adet domates

10 adet mantar

3-4 dal taze soğan

Yarım çay bardağı krema

1 adet patates

10-12 dal ince kıyılmış maydanoz

Yarım çay kaşığı köri

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Dilimlenmiş olarak aldığınız kalkanı 2 parmak kalınlığında, uzun şeritler halinde doğrayın. Bir tencereye alıp 10 dakika haşlayın ve süzün. Daha sonra haşlanmış balığı iri küpler halinde doğrayın. Orta büyüklükte bir güveç kabının dibine yağlı kağıt serin ve içine balığı yerleştirin. Domatesleri rendeleyip geniş bir kaba alın. Üzerine ikiye bölünmüş mantar, ince kıyılmış taze soğan, krema, küp doğranmış patates, maydanoz, köri, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Daha sonra güveçteki balığın üzerine boşaltın. Yağlı kağıtla malzemenin üzerini kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Fırından çıktıktan sonra sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN