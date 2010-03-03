DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Kağıtta Kalkan

Kağıtta Kalkan

Kağıtta Kalkan
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 kg kalkan

2 çorba kaşığı krema

3 diş ince kıyılmış sarımsak

6-7 adet tane karabiber, tuz

10 adet mantar

5-6 dal maydanoz

2-3 adet defne yaprağı

3 dilim limon

YAPILIŞI

Güvece yerleştirdiğiniz yağlı kağıdın içine ayıklanmış ve dilimlenmiş balığı yerleştirin. Diğer tarafta bir kasenin içinde 2 diş sarımsak 1 adet domates 1 çorba kaşığı kapari Tuz, karabiber 10 adet mantar 3-4 adet kornişon turşu AYIKLANMIŞ, derisi alınmış ve 1 parmak uzunluğunda doğranmış balığı una bulayıp zeytinyağında 2-3 dakika çevirin. İçine soğan ve ince kıyılmış sarımsağı ekleyip kavurun. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domates, kapari, tuz ve karabiberi ilave edip kavurmaya devam edin. En son mantarı ekleyip 2-3 dakika daha kavurduktan sonra servis tabağına alın. Dörde bölünmüş turşuyu katın ve sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN