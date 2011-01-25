Kağıtta Papaz Erikli Levrek Buğulama

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Domateslerin kabuklarını soyup ince doğrayın. Mantar ve biberi temizleyip doğrayın. Tereyağını bir tencerede eritip domates, biber, sarımsak, defne yaprağı, mantar, domates suyu ve tuz ilave edip 4- 5 dakika kavurun. 4 adet dikdörtgen kesilmiş yağlı kağıt hazırlayıp, ortasına birer adet levrek fileto ve enginar kalbi yerleştirin. Sebzeli karışımı balıkların üzerine pay edin. Üzerlerine 3 adet papaz eriği ve 1 dilim limon koyun. En son 1'er dal maydanoz ve yarım çorba kaşığı krema ekleyin. Kağıtların kenarlarını ortaya doğru toplayıp iple bağladıktan sonra fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derecede fırında 25 dakika pişirip servis yapın.