Kalamar Şiş

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet dilimlenmiş kalamar (250 gram)
2 dilim limon
4 adet defne ya da limon yaprağı
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
2 diş kıyılmış sarımsak
3 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı soya sosu
Bir tutam karabiber
Bir tutam kekik
Bir tutam tuz
YAPILIŞI
Kalamarı bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş limon kabuğu, sarımsak, zeytinyağı, soya sosu, karabiber, kekik ve tuz ilave edip karıştırın. Buzdolabının alt rafında birkaç saat bekletin. Daha sonra kalamar dilimlerini aralarına limon yaprağı ve dilimleri koyarak 1.5- 2 saat suda beklettiğiniz çöp şişlere geçirin. Mangala koyun ve çevirerek pişirin.