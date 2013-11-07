Kalamar Şiş

Sofra Tarifi

1 adet dilimlenmiş kalamar (250 gram) 2 dilim limon 4 adet defne ya da limon yaprağı 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu 2 diş kıyılmış sarımsak 3 çorba kaşığı zeytinyağı 2 çorba kaşığı soya sosu Bir tutam karabiber Bir tutam kekik Bir tutam tuz

YAPILIŞI

Kalamarı bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş limon kabuğu, sarımsak, zeytinyağı, soya sosu, karabiber, kekik ve tuz ilave edip karıştırın. Buzdolabının alt rafında birkaç saat bekletin. Daha sonra kalamar dilimlerini aralarına limon yaprağı ve dilimleri koyarak 1.5- 2 saat suda beklettiğiniz çöp şişlere geçirin. Mangala koyun ve çevirerek pişirin.