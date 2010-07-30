Kalamar Izgara,Patlıcan Salata ve Mango Meyvesi İle

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kalamarları yıkayıp temizledikten sonra ızgarada pişirin. Patlıcan ve sarı- kırmızı biberleri közleyip küp şeklinde kesip, zeytinyağı, tuz, beyaz toz biber ve limon suyu ile karıştırın. Servis tabağına aldığınız kalamar ve patlıcan salatasını dilimlediğiniz mango, çam fıstığı ve maydanoz ile süsleyip servis yapın.