Kalamar Izgara,Patlıcan Salata ve Mango Meyvesi İle

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet kalamar
1 adet patlıcan
1 adet sarı biber
1 adet kırmızı biber
İki buçuk çorba kaşığı zeytinyağı
Bir tutam beyaz toz biber
Yarım limonun suyu
50 gram konserve mango
1 çorba kaşığı çam fıstığı
5 dal maydanoz, tuz
YAPILIŞI
Kalamarları yıkayıp temizledikten sonra ızgarada pişirin. Patlıcan ve sarı- kırmızı biberleri közleyip küp şeklinde kesip, zeytinyağı, tuz, beyaz toz biber ve limon suyu ile karıştırın. Servis tabağına aldığınız kalamar ve patlıcan salatasını dilimlediğiniz mango, çam fıstığı ve maydanoz ile süsleyip servis yapın.