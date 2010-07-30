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Kalamar Izgara,Patlıcan Salata ve Mango Meyvesi İle

Kalamar Izgara,Patlıcan Salata ve Mango Meyvesi İle
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet kalamar

1 adet patlıcan

1 adet sarı biber

1 adet kırmızı biber

İki buçuk çorba kaşığı zeytinyağı

Bir tutam beyaz toz biber

Yarım limonun suyu

50 gram konserve mango

1 çorba kaşığı çam fıstığı

5 dal maydanoz, tuz

YAPILIŞI

Kalamarları yıkayıp temizledikten sonra ızgarada pişirin. Patlıcan ve sarı- kırmızı biberleri közleyip küp şeklinde kesip, zeytinyağı, tuz, beyaz toz biber ve limon suyu ile karıştırın. Servis tabağına aldığınız kalamar ve patlıcan salatasını dilimlediğiniz mango, çam fıstığı ve maydanoz ile süsleyip servis yapın.
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