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Kalamar Yahni

Kalamar Yahni
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet orta boy kalamar

1 şişe soda

3 su bardağı su

4 adet kesme şeker

Sıvı yağ

1 adet soğan

4 adet çarliston biber

4 adet domates

1 çorba kaşığı salça

Kekik, karabiber, kimyon, tuz

YAPILIŞI

Kalamarları kare doğrayın. Sodalı suya şekerleri ekleyip kalamarları haşlayın. Sıvı yağda ince doğranmış biberleri ve soğanı birlikte kavurun. Üzerine doğranmış domatesi ekleyin. Kalamarları ilave edin. 1 çorba kaşığı salça ve çok az su katıp 25 dakika pişirin. Baharatlarını ve tuzu ekleyip servis yapın.
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