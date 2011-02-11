Kalamar Yahni

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kalamarları kare doğrayın. Sodalı suya şekerleri ekleyip kalamarları haşlayın. Sıvı yağda ince doğranmış biberleri ve soğanı birlikte kavurun. Üzerine doğranmış domatesi ekleyin. Kalamarları ilave edin. 1 çorba kaşığı salça ve çok az su katıp 25 dakika pişirin. Baharatlarını ve tuzu ekleyip servis yapın.