Kalamar Yahni

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet orta boy kalamar
1 şişe soda
3 su bardağı su
4 adet kesme şeker
Sıvı yağ
1 adet soğan
4 adet çarliston biber
4 adet domates
1 çorba kaşığı salça
Kekik, karabiber, kimyon, tuz
YAPILIŞI
Kalamarları kare doğrayın. Sodalı suya şekerleri ekleyip kalamarları haşlayın. Sıvı yağda ince doğranmış biberleri ve soğanı birlikte kavurun. Üzerine doğranmış domatesi ekleyin. Kalamarları ilave edin. 1 çorba kaşığı salça ve çok az su katıp 25 dakika pişirin. Baharatlarını ve tuzu ekleyip servis yapın.