Kalamarlı Krep

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle krep için derin bir kapta süt ve yumurtayı çırpın. Un ve tuz ilave edip, topak kalmayacak şekilde çırpıcı ile iyice çırpmaya devam edin. Karışımdan 1 kepçe alın ve kızdırılmış tavaya koyun. Tavayı sağa sola sallayarak, yayılmasını sağlayın. Çevirip krebin diğer tarafını da pişirin. Krep karışımı bitene kadar aynı şekilde işleme devam edin. İçi için kıyılmış soğan ve kırmızı biberi sıvı yağda hafifçe soteleyin. İçine kıyılmış kalamar ile karides ve küp doğranmış mantar ilave edin. Kısık ateşte 2-3 dakika sotelemeye devam edin. Kaşar peyniri, kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber, kimyon ve pul biber ilave edin. 1 dakika daha soteledikten sonra tavayı ocaktan alın. Krebin ortasına iç harçtan 1-2 çorba kaşığı koyun ve uç kısımları üst üste gelecek şekilde kapatıp, ters çevirin. Diğer krepleri de aynı şekilde hazırlayın ve fırın tepsisine dizin. Üzerlerine kaşar peyniri ile pul biber serpin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 5 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.