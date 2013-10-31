Kalkan Külbastı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg kalkan
2 adet patates
1 su bardağı sıvı yağ
2 adet domates, 4 adet mantar
2 diş sarımsak, 2 adet sivri biber
1 çorba kaşığı tereyağı
Tuz
karabiber
YAPILIŞI
Kalkanı temizledikten sonra dilimleyin ve ızgara yapın. Soyulmuş patatesleri kibrit çöpü uzunluğunda dilimleyin ve kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Küp doğranmış domates, kıyılmış mantar, sarımsak ve sivri biberi tereyağında soteleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Patatesi servis tabağına alın, üzerine balığı yerleştirin ve hazırladığınız sebzeli karışımı üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın