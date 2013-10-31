Kalkan Külbastı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kalkanı temizledikten sonra dilimleyin ve ızgara yapın. Soyulmuş patatesleri kibrit çöpü uzunluğunda dilimleyin ve kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Küp doğranmış domates, kıyılmış mantar, sarımsak ve sivri biberi tereyağında soteleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Patatesi servis tabağına alın, üzerine balığı yerleştirin ve hazırladığınız sebzeli karışımı üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın