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Kalkan Külbastı

Kalkan Külbastı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kalkan

2 adet patates

1 su bardağı sıvı yağ

2 adet domates, 4 adet mantar

2 diş sarımsak, 2 adet sivri biber

1 çorba kaşığı tereyağı

Tuz

karabiber

YAPILIŞI

Kalkanı temizledikten sonra dilimleyin ve ızgara yapın. Soyulmuş patatesleri kibrit çöpü uzunluğunda dilimleyin ve kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Küp doğranmış domates, kıyılmış mantar, sarımsak ve sivri biberi tereyağında soteleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Patatesi servis tabağına alın, üzerine balığı yerleştirin ve hazırladığınız sebzeli karışımı üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın
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