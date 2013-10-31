Kalkan Tandır

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg kalkan
2 diş sarımsak, 4-5 adet mantar
5-6 adet arpacık soğan
1 adet kırmızı biber
2 adet defne yaprağı
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz
karabiber
YAPILIŞI
Temizlenmiş kalkanı dilimleyin ve ızgara yapın. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirip, üzerine kıyılmış sarımsak, mantar, arpacık soğan, kırmızı biber ve defne yaprağını koyun. Tuz ve karabiber serpin, zeytinyağı gezdirin. Üzerini alüminyum folyo ile kapatın ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Sıcak
olarak servis yapın.