Kalkan Tandır

olarak servis yapın.

Temizlenmiş kalkanı dilimleyin ve ızgara yapın. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirip, üzerine kıyılmış sarımsak, mantar, arpacık soğan, kırmızı biber ve defne yaprağını koyun. Tuz ve karabiber serpin, zeytinyağı gezdirin. Üzerini alüminyum folyo ile kapatın ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Sıcak