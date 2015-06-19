DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Kaparili Dil Balığı

Kaparili Dil Balığı

Kaparili Dil Balığı
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet dil balığı

4 çorba kaşığı kapari

1 adet soğan, 3 diş sarımsak

3 çorba kaşığı zeytinyağı

3 adet domates, 3-4 dal dereotu

3 dal fesleğen, tuz, karabiber

YAPILIŞI

Balığı ayıklayın ve fileto çıkarın. Piyazlık doğranmış soğanı kıyılmış sarımsakla birlikte zeytinyağında soteleyin. Soğan pembeleşmeye başlayınca kabukları soyulup küp doğranmış domates ve kapariyi ekleyin. Tuz ve karabiber kattıktan sonra domates suyunu çekene kadar pişirin. Üzerine fileto balıkları yerleştirin ve tavanın ağzı kapalı olarak kısık ateşte 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp, kıyılmış dereotu ve fesleğenle sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık
Deniz Ürünlü Yahni
Deniz Ürünlü Yahni
Kalamarlı Börek
Kalamarlı Börek

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN