Kaparili Dil Balığı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balığı ayıklayın ve fileto çıkarın. Piyazlık doğranmış soğanı kıyılmış sarımsakla birlikte zeytinyağında soteleyin. Soğan pembeleşmeye başlayınca kabukları soyulup küp doğranmış domates ve kapariyi ekleyin. Tuz ve karabiber kattıktan sonra domates suyunu çekene kadar pişirin. Üzerine fileto balıkları yerleştirin ve tavanın ağzı kapalı olarak kısık ateşte 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp, kıyılmış dereotu ve fesleğenle sıcak olarak servis yapın.