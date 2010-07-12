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Sofra / Deniz Ürünleri / Karides kokteyl

Karides kokteyl

Karides kokteyl
  • 4 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet iri greyfurt (Özellikle içi kırmızı olanları tercih edin)

2 paket dondurulmuş karides (ortalama 400 gram gelmeli)

2 adet defne yaprağı

1 adet soğan

4 çorba kaşığı mayonez

1 çorba kaşığı hardal

Yarım limonun suyu

Biraz kereviz sapı ya da yaprağı

Tuz

YAPILIŞI

Bu çılgın kokteyl, greyfurt ile karidesi mükemmel şekilde bir araya getiriyor. Önce karidesleri az su, defne yaprağı, tuz ve soğan ile birlikte haşlayın. Haşlanan karidesleri sularının süzülmesi ve soğuması için bir süzgece alın. Greyfurtları yıkayıp, ikiye bölün, keskin bir bıçakla iç kısmını çıkartın. Küp şeklinde doğrayın ve başka bir süzgece koyun. Bir kapta mayonez, hardal, tuz ve limon suyunu kaşıkla çırpın. Soğuyan karidesleri, süzgeçte beklettiğiniz küp greyfurtları, mayonezli malzeme ile karıştırıp, içi boşaltılmış greyfurtlara doldurun. Süslemeyi sizin hayal gücünüze bırakıyorum…
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