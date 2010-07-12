Karides kokteyl

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bu çılgın kokteyl, greyfurt ile karidesi mükemmel şekilde bir araya getiriyor. Önce karidesleri az su, defne yaprağı, tuz ve soğan ile birlikte haşlayın. Haşlanan karidesleri sularının süzülmesi ve soğuması için bir süzgece alın. Greyfurtları yıkayıp, ikiye bölün, keskin bir bıçakla iç kısmını çıkartın. Küp şeklinde doğrayın ve başka bir süzgece koyun. Bir kapta mayonez, hardal, tuz ve limon suyunu kaşıkla çırpın. Soğuyan karidesleri, süzgeçte beklettiğiniz küp greyfurtları, mayonezli malzeme ile karıştırıp, içi boşaltılmış greyfurtlara doldurun. Süslemeyi sizin hayal gücünüze bırakıyorum…