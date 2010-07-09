Karides Şiş

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle marine için zeytinyağı, soya sosu, pul biber ve kekiği karıştırın. Karidesleri bu karışımda yarım saat bekletin. Marine edilmiş karides ve iri doğranmış sivri biberleri şişlere dizip, ızgara yapın ve servis tabağına alın. Sos için, közlenmiş domates ve biberleri blendere alın. Üzerine sarımsak, zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyip blenderden geçirin. Hazırladığınız sosu ızgara karideslerin üzerine gezdirip, servis yapın.