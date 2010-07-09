Karides Şiş

Sofra Tarifi
MALZEMELER
16 adet orta boy karides
4 adet sivri biber
4 adet şiş
Marine için:
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı soya sosu
Pul biber, kekik
Sos için:
4 adet közlenmiş domates
2 adet közlenmiş sivri biber
2 diş sarımsak
1 çay bardağı zeytinyağı
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Öncelikle marine için zeytinyağı, soya sosu, pul biber ve kekiği karıştırın. Karidesleri bu karışımda yarım saat bekletin. Marine edilmiş karides ve iri doğranmış sivri biberleri şişlere dizip, ızgara yapın ve servis tabağına alın. Sos için, közlenmiş domates ve biberleri blendere alın. Üzerine sarımsak, zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyip blenderden geçirin. Hazırladığınız sosu ızgara karideslerin üzerine gezdirip, servis yapın.