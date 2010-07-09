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Karides Şiş

Karides Şiş
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

16 adet orta boy karides

4 adet sivri biber

4 adet şiş



Marine için:

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı soya sosu

Pul biber, kekik



Sos için:

4 adet közlenmiş domates

2 adet közlenmiş sivri biber

2 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Öncelikle marine için zeytinyağı, soya sosu, pul biber ve kekiği karıştırın. Karidesleri bu karışımda yarım saat bekletin. Marine edilmiş karides ve iri doğranmış sivri biberleri şişlere dizip, ızgara yapın ve servis tabağına alın. Sos için, közlenmiş domates ve biberleri blendere alın. Üzerine sarımsak, zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyip blenderden geçirin. Hazırladığınız sosu ızgara karideslerin üzerine gezdirip, servis yapın.
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