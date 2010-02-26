Karides Sote, Somon Füme ve Akdeniz Yeşillikleri Salatası, Hindistancevizi Sütü ve Ekşi Nar Sosu ile

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet orta boy karides
1 çorba kaşığı zeytinyağı
2 adet domates
50 gram Akdeniz yeşilliği
2 dilim somon füme
1 tutam zencefil turşusu
1 çorba kaşığı kapari
2 çorba kaşığı hindistan cevizi sütü
2 çorba kaşığı nar ekşisi
Bir tutam toz kakule
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Ayıklanmış karidesleri zeytinyağı ile soteleyin. Domatesleri halka şeklinde dilimleyerek servis tabağına alın. Dilimlerin üzerine ayıklanmış ve yıkanmış Akdeniz yeşilliklerini, onun da üzerine somon füme dilimlerini yerleştirin. En üste karidesleri alın. Tabağın kenarına ince kıydığınız zencefil turşusunu ve kapariyi serpiştirin. Son olarak hindistan cevizi sütü, nar ekşisi, kakule, tuz ve karabiber karışımını döküp servis yapın.