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Sofra / Deniz Ürünleri / Karides Sote, Somon Füme ve Akdeniz Yeşillikleri Salatası, Hindistancevizi Sütü ve Ekşi Nar Sosu ile

Karides Sote, Somon Füme ve Akdeniz Yeşillikleri Salatası, Hindistancevizi Sütü ve Ekşi Nar Sosu ile

Karides Sote, Somon Füme ve Akdeniz Yeşillikleri Salatası, Hindistancevizi Sütü ve Ekşi Nar Sosu ile
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet orta boy karides

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet domates

50 gram Akdeniz yeşilliği

2 dilim somon füme

1 tutam zencefil turşusu

1 çorba kaşığı kapari

2 çorba kaşığı hindistan cevizi sütü

2 çorba kaşığı nar ekşisi

Bir tutam toz kakule

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Ayıklanmış karidesleri zeytinyağı ile soteleyin. Domatesleri halka şeklinde dilimleyerek servis tabağına alın. Dilimlerin üzerine ayıklanmış ve yıkanmış Akdeniz yeşilliklerini, onun da üzerine somon füme dilimlerini yerleştirin. En üste karidesleri alın. Tabağın kenarına ince kıydığınız zencefil turşusunu ve kapariyi serpiştirin. Son olarak hindistan cevizi sütü, nar ekşisi, kakule, tuz ve karabiber karışımını döküp servis yapın.
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