Karides Sote, Somon Füme ve Akdeniz Yeşillikleri Salatası, Hindistancevizi Sütü ve Ekşi Nar Sosu ile

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış karidesleri zeytinyağı ile soteleyin. Domatesleri halka şeklinde dilimleyerek servis tabağına alın. Dilimlerin üzerine ayıklanmış ve yıkanmış Akdeniz yeşilliklerini, onun da üzerine somon füme dilimlerini yerleştirin. En üste karidesleri alın. Tabağın kenarına ince kıydığınız zencefil turşusunu ve kapariyi serpiştirin. Son olarak hindistan cevizi sütü, nar ekşisi, kakule, tuz ve karabiber karışımını döküp servis yapın.