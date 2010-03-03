Karidesli Kalkan

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış balığı 1 parmak uzunluğunda şeritler halinde doğrayın. Una bulayıp zeytinyağında 2-3 dakika çevirin. Diğer tarafta tavada erittiğiniz tereyağında sarımsağı kavurun. Mantarı ilave edip harlı ateşte rengi dönene kadar kavurmaya devam edin. Karidesi ekleyip 2-3 dakika daha kavurduktan sonra tuz ve karabiberi katıp tavayı ocaktan alın. Balığın içine mantarlı harcı katıp karıştırdıktan sonra servis tabağına alın. Dörde bölünmüş kornişon turşuyu ilave edin ve servis yapın.