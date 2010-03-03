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Karidesli Kalkan

Karidesli Kalkan
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk kg kalkan

1 çay bardağı un

1 çay bardağı zeytinyağı

2 çorba kaşığı tereyağı

2 diş sarımsak

7-8 adet mantar

250 gram karides

Tuz, karabiber

3-4 adet kornişon turşu

YAPILIŞI

Ayıklanmış balığı 1 parmak uzunluğunda şeritler halinde doğrayın. Una bulayıp zeytinyağında 2-3 dakika çevirin. Diğer tarafta tavada erittiğiniz tereyağında sarımsağı kavurun. Mantarı ilave edip harlı ateşte rengi dönene kadar kavurmaya devam edin. Karidesi ekleyip 2-3 dakika daha kavurduktan sonra tuz ve karabiberi katıp tavayı ocaktan alın. Balığın içine mantarlı harcı katıp karıştırdıktan sonra servis tabağına alın. Dörde bölünmüş kornişon turşuyu ilave edin ve servis yapın.
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