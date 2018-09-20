Karidesli Domates Soslu Makarna

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

2 çorba kaşığı zeytinyağını derin bir tavada ısıtıp, 1 kutu doğranmış domates konservesini ekleyin. Suyunu salana kadar orta ateşte pişirin. 5-6 dakika sonra 2-3 diş dövülmüş sarımsak, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiber, 8-10 dal elinizle böldüğünüz fesleğen yaprağı ekleyip karıştırın. Kapağını kapatarak ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın. Küçük bir tavada 2-3 çorba kaşığı zeytinyağını kızdırıp 200 gram ayıklanmış çimçim karidesi 1 çay kaşığı tuz ile kızarıp rengi değişene kadar yüksek ateşte soteleyin. 8 su bardağı suyu derin bir tencereye alıp üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1-2 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyip ocağa oturtun. Kaynadıktan sonra yarım paket tagliatelle makarna ekleyip üzerinde belirtilen süre kadar haşlayın. Daha sonra süzüp servis tabakalarına paylaştırın. Üzerine önce hazırladığınız domates sosu eşit pay edin, ardından karidesleri ekleyip sıcak servis yapın.