Karidesli Enginar

Sofra Tarifi
MALZEMELER
10 adet enginar+Çok az zeytinyağı
1 kg karides
1 çay bardağı zeytinyağı
1 adet soğan
2 demet roka
10 adet közlenmiş kırmızı biber
1 adet limon
Tuz, karabiber, pul biber, kekik,
nane, toz kişniş, toz maydanoz
YAPILIŞI
Enginarları bir tencerede az zeytinyağı, limon suyu ve tuz ile pişirip oda sıcaklığında dinlendirin. Bir tavada zeytinyağında karidesleri, yemeklik doğranmış soğan, tuz, karabiber, pul biber, kekik, nane, toz kişniş ve maydanoz ile soteleyin. Tabağa temizlenen roka yapraklarını serin. Üzerine enginarı ve sotelenmiş karidesleri koyun. Közlenmiş biberleri doğrayıp karideslerin üzerine koyarak servis yapın.