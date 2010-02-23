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Karidesli Enginar

Karidesli Enginar
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet enginar+Çok az zeytinyağı

1 kg karides

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet soğan

2 demet roka

10 adet közlenmiş kırmızı biber

1 adet limon

Tuz, karabiber, pul biber, kekik,

nane, toz kişniş, toz maydanoz

YAPILIŞI

Enginarları bir tencerede az zeytinyağı, limon suyu ve tuz ile pişirip oda sıcaklığında dinlendirin. Bir tavada zeytinyağında karidesleri, yemeklik doğranmış soğan, tuz, karabiber, pul biber, kekik, nane, toz kişniş ve maydanoz ile soteleyin. Tabağa temizlenen roka yapraklarını serin. Üzerine enginarı ve sotelenmiş karidesleri koyun. Közlenmiş biberleri doğrayıp karideslerin üzerine koyarak servis yapın.
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