Karidesli Enginar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Enginarları bir tencerede az zeytinyağı, limon suyu ve tuz ile pişirip oda sıcaklığında dinlendirin. Bir tavada zeytinyağında karidesleri, yemeklik doğranmış soğan, tuz, karabiber, pul biber, kekik, nane, toz kişniş ve maydanoz ile soteleyin. Tabağa temizlenen roka yapraklarını serin. Üzerine enginarı ve sotelenmiş karidesleri koyun. Közlenmiş biberleri doğrayıp karideslerin üzerine koyarak servis yapın.