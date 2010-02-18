Karidesli Kalkan

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir buçuk kg kalkan
1 çorba kaşığı tereyağı
1 adet sivri biber
1 diş sarımsak
8-10 adet ince kıyılmış mantar
10-15 adet karides
1 adet domates
1 çorba kaşığı soya sosu
Kızartmak için:
Sıvı yağ
YAPILIŞI
Kalkanı bir parmak uzunluğunda doğrayıp sıvı yağda kızartın ve bir kenara alın. Diğer tarafta tereyağında ince kıyılmış sivri biber ve sarımsağı kavurun. Mantar, karides ve küp doğranmış domatesi ilave edip, kavurmaya devam edin. En son soya sosunu katın ve 1-2 defa çevirdikten sonra kızarmış balığın üzerine dökün. Sıcak olarak servis yapın.