Karidesli Kalkan

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kalkanı bir parmak uzunluğunda doğrayıp sıvı yağda kızartın ve bir kenara alın. Diğer tarafta tereyağında ince kıyılmış sivri biber ve sarımsağı kavurun. Mantar, karides ve küp doğranmış domatesi ilave edip, kavurmaya devam edin. En son soya sosunu katın ve 1-2 defa çevirdikten sonra kızarmış balığın üzerine dökün. Sıcak olarak servis yapın.