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Karidesli Kalkan

Karidesli Kalkan
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk kg kalkan

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet sivri biber

1 diş sarımsak

8-10 adet ince kıyılmış mantar

10-15 adet karides

1 adet domates

1 çorba kaşığı soya sosu

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Kalkanı bir parmak uzunluğunda doğrayıp sıvı yağda kızartın ve bir kenara alın. Diğer tarafta tereyağında ince kıyılmış sivri biber ve sarımsağı kavurun. Mantar, karides ve küp doğranmış domatesi ilave edip, kavurmaya devam edin. En son soya sosunu katın ve 1-2 defa çevirdikten sonra kızarmış balığın üzerine dökün. Sıcak olarak servis yapın.
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