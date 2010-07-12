Kereviz Mücveri ve Fırında Somon

Sofra Tarifi

4 adet iri parça somon fileto Avuç içi kadar kişniş ve biberiye 2 çorba kaşığı susam yağı(ya da zeytinyağı) Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri Yarım su bardağı koyu soya sos (normal soya sos da olur) Mücver için: 1 adet büyük boy kereviz 1 adet limon 4 diş sarımsak 3 çorba kaşığı un 1 adet yumurta Dereotu, maydanoz Tuz Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Balıkları varsa derilerinden ayırıp yağlı kağıt ya da alüminyum folyo yaydığınız tepsiye dizin ve üzerlerine biberiye ile kişniş serpin (hiçbir malzeme yoksa sadece karabiber ekebilirsiniz). 190 derecelik turbo fırında pişirmeye başlayın (fırınınız turbo değilse, ayarını yüksek ısıya getirin). 10 dakika sonra

balıkların üzerine susam yağını ve soya sosunu gezdirip, tekrar 15 dakika pişirin. Rendelenmiş peyniri eşit olarak balıkların üzerine koyun. 5 dakika daha pişirin. Peynirler eriyip, balıklar iyice kızarınca, fırından alın. Sıcak servis yapın. Balıklarınızı fırına atar atmaz kerevizi robotta kıyın (ya da rendeleyin) ve 1 limonu üzerine sıkın. Sarımsakları kıyın. Un, tuz, yumurta, kıyılmış dereotu ve maydanozu ekleyin. Kabak mücveri yapar gibi karıştırın ve kaşık kaşık alıp kızgın yağda kızartın. Ama unutmayın, iri mücverler yapmanız gerek! Kereviz mücveri çabuk pişer. Altın renginde olunca çıkartın ve yağını süzdürün. Servis yaparken kerevizi balığın altına koymayı unutmayın.