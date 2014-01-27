DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Kiremitte İstavrit

Kiremitte İstavrit

Kiremitte İstavrit
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram istavrit

1 adet soğan

10 adet mantar

2 adet defne yaprağı

2 adet domates

1 çorba kaşığı beyaz şarap

1 çorba kaşığı soya sosu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

100 gram tereyağ

YAPILIŞI

Balığı ayıklayıp, yıkayın. Yağlanmış kiremitin ya da toprak kabın içine piyazlık doğranmış soğanları yerleştirin. Üzerine ortadan ikiye böldüğünüz mantarları ve defne yapraklarını koyun. Balıkları dizdikten sonra üzerine halka şeklinde doğranmış domatesleri yerleştirin. Bir kasede beyaz şarap, soya sosu, tuz ve karabiberi karıştırın. Hazırladığınız sosu malzemelerin üzerine gezdirin. Tereyağını da ilave ettikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN