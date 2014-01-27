Kiremitte İstavrit

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balığı ayıklayıp, yıkayın. Yağlanmış kiremitin ya da toprak kabın içine piyazlık doğranmış soğanları yerleştirin. Üzerine ortadan ikiye böldüğünüz mantarları ve defne yapraklarını koyun. Balıkları dizdikten sonra üzerine halka şeklinde doğranmış domatesleri yerleştirin. Bir kasede beyaz şarap, soya sosu, tuz ve karabiberi karıştırın. Hazırladığınız sosu malzemelerin üzerine gezdirin. Tereyağını da ilave ettikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.