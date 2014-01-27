Kiremitte İstavrit

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram istavrit
1 adet soğan
10 adet mantar
2 adet defne yaprağı
2 adet domates
1 çorba kaşığı beyaz şarap
1 çorba kaşığı soya sosu
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
100 gram tereyağ
YAPILIŞI
Balığı ayıklayıp, yıkayın. Yağlanmış kiremitin ya da toprak kabın içine piyazlık doğranmış soğanları yerleştirin. Üzerine ortadan ikiye böldüğünüz mantarları ve defne yapraklarını koyun. Balıkları dizdikten sonra üzerine halka şeklinde doğranmış domatesleri yerleştirin. Bir kasede beyaz şarap, soya sosu, tuz ve karabiberi karıştırın. Hazırladığınız sosu malzemelerin üzerine gezdirin. Tereyağını da ilave ettikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.