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Kiremitte Kalkan

Kiremitte Kalkan
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk kg kalkan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 diş ince kıyılmış sarımsak

5-6 adet mantar

5-6 adet tane karabiber

1 çorba kaşığı krema

Yarım çay bardağı su, tuz

Üzerine: 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Zeytinyağında sarımsağı 2-3 dakika soteleyin. Mantar ve tane karabiberi ekleyip mantar pembeleşene kadar sotelemeye devam edin. Krema, su ve tuzu ilave edip 1-2 taşım kaynatın. Ayıklanmış ve dilimlenmiş balığı güvecin içine dizin. Üzerine mantarlı harcı boşaltın. Rendelenmiş kaşar peynirini serpin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.
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