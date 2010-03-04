Kiremitte Kalkan

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Zeytinyağında sarımsağı 2-3 dakika soteleyin. Mantar ve tane karabiberi ekleyip mantar pembeleşene kadar sotelemeye devam edin. Krema, su ve tuzu ilave edip 1-2 taşım kaynatın. Ayıklanmış ve dilimlenmiş balığı güvecin içine dizin. Üzerine mantarlı harcı boşaltın. Rendelenmiş kaşar peynirini serpin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.