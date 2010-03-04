Kiremitte Kalkan

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir buçuk kg kalkan
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 diş ince kıyılmış sarımsak
5-6 adet mantar
5-6 adet tane karabiber
1 çorba kaşığı krema
Yarım çay bardağı su, tuz
Üzerine: 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI
Zeytinyağında sarımsağı 2-3 dakika soteleyin. Mantar ve tane karabiberi ekleyip mantar pembeleşene kadar sotelemeye devam edin. Krema, su ve tuzu ilave edip 1-2 taşım kaynatın. Ayıklanmış ve dilimlenmiş balığı güvecin içine dizin. Üzerine mantarlı harcı boşaltın. Rendelenmiş kaşar peynirini serpin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.