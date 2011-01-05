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Kızarmış Kalamar, Kırmızı Biber Sosu İle

Kızarmış Kalamar, Kırmızı Biber Sosu İle
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • İspanyol Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram kalamar

1 su bardağı un, tuz



Hamur için:

1 çay bardağı mısır unu

Bir buçuk çay bardağı sıvı yağ

1'er tutam toz şeker ve tuz

Su



Kırmızı biber sos için:

1 adet kırmızı biber

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı kıyılmış sarımsak

2 çorba kaşığı sirke

Yarım su bardağı zeytinyağı



Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Kalamar iyice haşlayıp, ince yuvarlaklar halinde kesin. Una bulayın. Kızgın yağda kızartın. Hamur için tüm malzemeyi karıştırın (hamur, krep hamurundan biraz daha yoğun olmalı). Hamuru kaşık yardımıyla kızgın yağa atın. Gevrek bir hal alıncaya kadar kızartın. Kırmızı biber sos için yumurta ve sarımsağı robotta 2 dakika kadar çırpın. Bu arada kırmızı biberi közleyin. Kabuğunu soyup iyice ezip püre haline getirin. Robottaki yumurtanın üzerine zeytinyağı ekleyip çırpın. Sirke, kırmızı biber püresi ve tuz ekleyip tekrar çırpın. Servis tabağına önce kızarttığınız hamuru yerleştirin. Üzerine kızarmış kalamarları dizin. Sosu küçük bir kaba alın. Birlikte servis yapın.
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