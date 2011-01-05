Kızarmış Kalamar, Kırmızı Biber Sosu İle

Sofra Tarifi

400 gram kalamar 1 su bardağı un, tuz Hamur için: 1 çay bardağı mısır unu Bir buçuk çay bardağı sıvı yağ 1'er tutam toz şeker ve tuz Su Kırmızı biber sos için: 1 adet kırmızı biber 1 adet yumurta 2 çorba kaşığı kıyılmış sarımsak 2 çorba kaşığı sirke Yarım su bardağı zeytinyağı Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Kalamar iyice haşlayıp, ince yuvarlaklar halinde kesin. Una bulayın. Kızgın yağda kızartın. Hamur için tüm malzemeyi karıştırın (hamur, krep hamurundan biraz daha yoğun olmalı). Hamuru kaşık yardımıyla kızgın yağa atın. Gevrek bir hal alıncaya kadar kızartın. Kırmızı biber sos için yumurta ve sarımsağı robotta 2 dakika kadar çırpın. Bu arada kırmızı biberi közleyin. Kabuğunu soyup iyice ezip püre haline getirin. Robottaki yumurtanın üzerine zeytinyağı ekleyip çırpın. Sirke, kırmızı biber püresi ve tuz ekleyip tekrar çırpın. Servis tabağına önce kızarttığınız hamuru yerleştirin. Üzerine kızarmış kalamarları dizin. Sosu küçük bir kaba alın. Birlikte servis yapın.