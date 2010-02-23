Kızartılmış Sebzeli Çinekop

Sofra Tarifi

4 adet çinekop 1'er adet havuç ve patates 10 adet mantar 2 çorba kaşığı zeytinyağı 1 su bardağı mısır unu Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış havuç ve patatesi zeytinyağında kavurun. Dilimlenmiş mantarları ilave edip birkaç dakika daha kavurduktan sonra ocağın altını kapatın. Ayıklanmış çinekopları filetolarına ayırın. Mısır ununa bulayıp kızgın sıvı yağda arkalı önlü kızartın. Servis tabağına aldığınız filetoları kavrulmuş sebzelerle birlikte servis yapın.