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Sofra / Deniz Ürünleri / Kızartılmış Sebzeli Çinekop

Kızartılmış Sebzeli Çinekop

Kızartılmış Sebzeli Çinekop
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet çinekop

1'er adet havuç ve patates

10 adet mantar

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı mısır unu

Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış havuç ve patatesi zeytinyağında kavurun. Dilimlenmiş mantarları ilave edip birkaç dakika daha kavurduktan sonra ocağın altını kapatın. Ayıklanmış çinekopları filetolarına ayırın. Mısır ununa bulayıp kızgın sıvı yağda arkalı önlü kızartın. Servis tabağına aldığınız filetoları kavrulmuş sebzelerle birlikte servis yapın.
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