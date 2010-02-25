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Kızartılmış Wanton

Kızartılmış Wanton
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çin Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram karides

Tuz-karabiber

3-4 çorba kaşığı tatlı-ekşi sos

Krep için:

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı un

1 adet yumurta, tuz

1 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Krep için un, süt, yumurta ve tuzu derin bir kapta çırpın. Yapışmaz yüzeyli tavayı ısıtıp tereyağını eritin. Tavaya krep karışımından 2 çorba kaşığı dökün. Hafifçe sallayıp hamurun tavaya yayılmasını sağlayın. Bu şekilde karışım bitene kadar krepleri hazırlayın. Karidesleri haşlayıp kabuklarını soyun. Tuz ve karabiberle birlikte rondodan geçirip, kıyma yapın. Krepleri 4 cm'lik kareler halinde kesin. Karides kıymasını hamurların içine paylaştırıp mantı şeklinde kapatın. Çok kızgın sıvı yağda kızartın. Tatlı ekşi sosla servis yapın.
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