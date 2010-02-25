Kızartılmış Wanton

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Krep için un, süt, yumurta ve tuzu derin bir kapta çırpın. Yapışmaz yüzeyli tavayı ısıtıp tereyağını eritin. Tavaya krep karışımından 2 çorba kaşığı dökün. Hafifçe sallayıp hamurun tavaya yayılmasını sağlayın. Bu şekilde karışım bitene kadar krepleri hazırlayın. Karidesleri haşlayıp kabuklarını soyun. Tuz ve karabiberle birlikte rondodan geçirip, kıyma yapın. Krepleri 4 cm'lik kareler halinde kesin. Karides kıymasını hamurların içine paylaştırıp mantı şeklinde kapatın. Çok kızgın sıvı yağda kızartın. Tatlı ekşi sosla servis yapın.