Kızartılmış Wanton

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram karides
Tuz-karabiber
3-4 çorba kaşığı tatlı-ekşi sos
Krep için:
Yarım su bardağı süt
Yarım su bardağı un
1 adet yumurta, tuz
1 çorba kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Krep için un, süt, yumurta ve tuzu derin bir kapta çırpın. Yapışmaz yüzeyli tavayı ısıtıp tereyağını eritin. Tavaya krep karışımından 2 çorba kaşığı dökün. Hafifçe sallayıp hamurun tavaya yayılmasını sağlayın. Bu şekilde karışım bitene kadar krepleri hazırlayın. Karidesleri haşlayıp kabuklarını soyun. Tuz ve karabiberle birlikte rondodan geçirip, kıyma yapın. Krepleri 4 cm'lik kareler halinde kesin. Karides kıymasını hamurların içine paylaştırıp mantı şeklinde kapatın. Çok kızgın sıvı yağda kızartın. Tatlı ekşi sosla servis yapın.