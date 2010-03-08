Kokteyl Soslu Çipura

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balıkların filetolarını çıkarın ve bir tencereye alın. İçine defne yaprağı, karabiber, tuz ve su ekleyin. 10 dakika haşlayıp, süzün ve soğuması için bir kenara alın. Diğer taraftan sos için bir kasede ketçap, mayonez ve karabiberi karıştırın. Servis tabağına ince kıyılmış marul ve rokayı yayın. Üzerine kokteyl sosun yarısını dökün. Soğuyan çipura filetolarını elinizle didikleyip, sosun üzerine yayın. En üste semizotu, endiv ve kapari yerleştirin. Kalan kokteyl sosuyla birlikte soğuk olarak servis yapın.