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Kokteyl Soslu Çipura

Kokteyl Soslu Çipura
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet çipura

2 adet defne yaprağı

3 su bardağı su

5 yaprak marul

5 dal roka

100 gram semizotu

15-20 adet kapari

4 yaprak endiv

Tuz, karabiber



Kokteyl sos için:



1 çay bardağı ketçap

1 çay bardağı mayonez

Karabiber

YAPILIŞI

Balıkların filetolarını çıkarın ve bir tencereye alın. İçine defne yaprağı, karabiber, tuz ve su ekleyin. 10 dakika haşlayıp, süzün ve soğuması için bir kenara alın. Diğer taraftan sos için bir kasede ketçap, mayonez ve karabiberi karıştırın. Servis tabağına ince kıyılmış marul ve rokayı yayın. Üzerine kokteyl sosun yarısını dökün. Soğuyan çipura filetolarını elinizle didikleyip, sosun üzerine yayın. En üste semizotu, endiv ve kapari yerleştirin. Kalan kokteyl sosuyla birlikte soğuk olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kokteyl sosa, 1 kahve fincanı konyak veya votka da katabilirsiniz.
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