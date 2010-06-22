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Körfez Usulü Noodle'lı Karides

Körfez Usulü Noodle'lı Karides
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket noodle

10 adet jumbo karides

4 çorba kaşığı zeytinyağı

2 diş ince kıyılmış sarımsak

1 çorba kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı çekilmiş tane

karabiber

4-5 çiçek brokoli

1 dal pırasa

3-4 çiçek karnabahar

1 adet kırmızı biber

6 çorba kaşığı chili sos

1 çorba kaşığı ince kıyılmış kişniş

Yeteri kadar su, tuz, pul biber

YAPILIŞI

Noodle'yi haşlayıp suyunu süzün. 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve sarımsakla birlikte 1-2 dakika çevirin. Nane, tuz ve pul biber serpip karıştırın. Diğer taraftan karideslerin kafa ve kuyruklarını kesmeden ayıklayıp, 2 çorba kaşığı zeytinyağında hafif kavurun. Üzerine karabiber serpin. Brokoli, ince kıyılmış pırasa, karnabahar ve kırmızı biberi ayrı ayrı haşlayıp, süzün. Brokoli, karnabahar ve kırmızı biberi zar şeklinde doğrayın. Sebzelerin tümünü karideslerin üzerine katın. En son chili sosu ekledikten sonra kısık ateşte 7-8 dakika pişirin. Haşlayıp, sarımsakla çevirdiğiniz noodle'yi karidesli sosla birlikte karıştırın. Kıyılmış kişniş serpip sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Chili sosu marketlerde bulabilirsiniz.
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