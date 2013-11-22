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Kremalı Patates Eşliğinde Somon Fileto

Kremalı Patates Eşliğinde Somon Fileto
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 parça somon fileto

4 çorba kaşığı sıvı yağ

4 adet patates

Tuz,

karabiber

1 paket krema

2 çay bardağı süt

Sos için:

2 tatlı kaşığı tereyağı

1 adet limon

4 dal dereotu

10 adet kiraz domates

Çay kaşığının ucu ile tuz

Çay kaşığının ucu ile karabiber

YAPILIŞI

Somon filetoyu sıvı yağ, tuz ve karabiber karışımında marine edin. Izgarada pişirip, servis tabaklarına alın. Patateslerin kabuklarını temizleyip incecik dilimleyin. Fırın kabına yerleştirip, krema ve süt karışımını üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 30 dakika pişirip, somonların yanlarına pay edin. Sos için tereyağını eritip, limon suyu, dörde bölünmüş kiraz domates, kıyılmış dereotu, karabiber ve tuz ekleyip karıştırarak soteleyin. Somonun üzerine gezdirip servis yapın.
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