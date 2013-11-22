Kremalı Patates Eşliğinde Somon Fileto

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 parça somon fileto
4 çorba kaşığı sıvı yağ
4 adet patates
Tuz,
karabiber
1 paket krema
2 çay bardağı süt
Sos için:
2 tatlı kaşığı tereyağı
1 adet limon
4 dal dereotu
10 adet kiraz domates
Çay kaşığının ucu ile tuz
Çay kaşığının ucu ile karabiber
YAPILIŞI
Somon filetoyu sıvı yağ, tuz ve karabiber karışımında marine edin. Izgarada pişirip, servis tabaklarına alın. Patateslerin kabuklarını temizleyip incecik dilimleyin. Fırın kabına yerleştirip, krema ve süt karışımını üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 30 dakika pişirip, somonların yanlarına pay edin. Sos için tereyağını eritip, limon suyu, dörde bölünmüş kiraz domates, kıyılmış dereotu, karabiber ve tuz ekleyip karıştırarak soteleyin. Somonun üzerine gezdirip servis yapın.