Kremalı Patates Eşliğinde Somon Fileto

Sofra Tarifi

4 parça somon fileto 4 çorba kaşığı sıvı yağ 4 adet patates Tuz, karabiber 1 paket krema 2 çay bardağı süt Sos için: 2 tatlı kaşığı tereyağı 1 adet limon 4 dal dereotu 10 adet kiraz domates Çay kaşığının ucu ile tuz Çay kaşığının ucu ile karabiber

YAPILIŞI

Somon filetoyu sıvı yağ, tuz ve karabiber karışımında marine edin. Izgarada pişirip, servis tabaklarına alın. Patateslerin kabuklarını temizleyip incecik dilimleyin. Fırın kabına yerleştirip, krema ve süt karışımını üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 30 dakika pişirip, somonların yanlarına pay edin. Sos için tereyağını eritip, limon suyu, dörde bölünmüş kiraz domates, kıyılmış dereotu, karabiber ve tuz ekleyip karıştırarak soteleyin. Somonun üzerine gezdirip servis yapın.