Küçükkuyu Usulü Levrek Buğulama

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Temizlenmiş levrekleri ortadan ikiye kesin ve kılçıklarını çıkarın. Isıya dayanıklı bir tepsinin içine alüminyum folyo serin. Halka doğranmış patatesleri yerleştirin. Üzerine balığı, en üste de soğan, küp doğranmış domates, iri doğranmış sivri biber, maydanoz, halka kesilmiş limon ve defne yaprağını yerleştirin. Zeytinyağı gezdirip, tereyağı ile suyu ekleyin. Tuz, karabiber ve tane kimyon serpin. Üzerini alüminyum folyo ile kapatın. Ocağın üstünde, ağır ateşte 10-15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.