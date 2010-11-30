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Kum Midyesi Ve Karidesli Staccetti

Kum Midyesi Ve Karidesli Staccetti
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • İtalyan Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı + 6 çorba kaşığı un

2 adet yumurta

Zeytinyağı, tuz

Yeterince sıcak su

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

16 adet deniz tarağı

8 adet jumbo karides

200 gram domates

7-8 yaprak fesleğen

YAPILIŞI

Straccettİ hazırlamak için unu derin bir kaba alın. Ortasını havuz şeklinde açın. Yumurtaları bu çukurun ortasına kırın. Çok az zeytinyağı ve tuz ekleyip, yoğurun. Malzeme iyice özleştiğinde lazanya hamuru kalınlığında açın. Üçgen şekiller kesin. Bir tencerede yeterince su kaynatın. Bir tutam tuz ekleyin. Hazırlamış olduğunuz makarnayı 6 dakika haşlayın. Suyunu süzüp, bir kenarda bekletin. Ayrı bir tavaya 1 çorba kaşığı zeytinyağını alıp, kıyılmış sarımsağı soteleyin. Deniz tarakları ve karidesleri ekleyin. 1 dakika daha soteleyin. Rendelenmiş taze domates ve makarnayı ekleyin. 2 dakika daha soteleyin. Yaprak fesleğenle süsleyip, servis yapın.

PÜF NOKTASI

Straccetti, lazanya hamurunun üçgen kesilmesiyle, elde edilen bir makarna çeşididir.
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