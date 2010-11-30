Kum Midyesi Ve Karidesli Staccetti

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Straccettİ hazırlamak için unu derin bir kaba alın. Ortasını havuz şeklinde açın. Yumurtaları bu çukurun ortasına kırın. Çok az zeytinyağı ve tuz ekleyip, yoğurun. Malzeme iyice özleştiğinde lazanya hamuru kalınlığında açın. Üçgen şekiller kesin. Bir tencerede yeterince su kaynatın. Bir tutam tuz ekleyin. Hazırlamış olduğunuz makarnayı 6 dakika haşlayın. Suyunu süzüp, bir kenarda bekletin. Ayrı bir tavaya 1 çorba kaşığı zeytinyağını alıp, kıyılmış sarımsağı soteleyin. Deniz tarakları ve karidesleri ekleyin. 1 dakika daha soteleyin. Rendelenmiş taze domates ve makarnayı ekleyin. 2 dakika daha soteleyin. Yaprak fesleğenle süsleyip, servis yapın.