Kuskuslu Paella

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kalamarları yuvarlak dilimler halinde doğrayın. Orta boy karidesleri ayıklayın. Ayıkladığınız karidesleri küp küp doğrayın. Tavuk butlarını kemiklerinden ayırıp kuşbaşı şeklinde doğrayın. Tavaya 1 su bardağı zeytinyağını alın. Biraz kızdırdıktan sonra küçük küçük doğradığınız sarımsakları ekleyip soteleyin. Tavaya sırasıyla tavuk budu, kalamar ve karidesleri alın. Karıştırarak birkaç dakika soteleyin. Patlıcanları alacalı soyup, kuşbaşı şeklinde doğrayın ve tuzlu suda bekletin. Dolmalık biberlerin çekirdeklerini çıkartıp küp küp doğrayın. Patlıcanların suyunu süzüp kağıt havlu ile kurulayın. Patlıcanları biberlerle birlikte tavadaki malzemeye ekleyin. Biber salçasını ve tuzu ekleyip karıştırın. Sıcak et suyunu ilave edin. Et suyu kaynadıktan sonra kuskusu ekleyin. Birkaç dakika karıştırarak kaynatın. Kabuklu jumbo karidesleri, midyeleri ve ince kıyılmış maydanozu da tavaya ekleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin ve servis yapın.