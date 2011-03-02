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Kuskuslu Somon

Kuskuslu Somon
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 dilim somon fileto

1 çay kaşığı tuz, karabiber

Kuskus için: 1 su bardağı kuskus

1 adet limon, 10 adet yeşil zeytin

2 çorba kaşığı kapari

2 çorba kaşığı antep fıstığı

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

1 su bardağı su

YAPILIŞI

Somonu tuz ve karabiberle ovarak kenara alın. Kuskusu derin bir kaba koyun. Üzerine limon suyunu, dilimlediğiniz yeşil zeytinleri, kapari, antep fıstığı, zeytinyağı ve maydanozu ilave edin. Fırın kabını yağlayarak içine somon filetoları yerleştirin. Üzerine kuskuslu karışımı yayın. Suyu da ekledikten sonra 160 derece fırında 25 dakika pişirin. Maydanozla süsleyerek servis yapın.
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