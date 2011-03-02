Kuskuslu Somon

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Somonu tuz ve karabiberle ovarak kenara alın. Kuskusu derin bir kaba koyun. Üzerine limon suyunu, dilimlediğiniz yeşil zeytinleri, kapari, antep fıstığı, zeytinyağı ve maydanozu ilave edin. Fırın kabını yağlayarak içine somon filetoları yerleştirin. Üzerine kuskuslu karışımı yayın. Suyu da ekledikten sonra 160 derece fırında 25 dakika pişirin. Maydanozla süsleyerek servis yapın.