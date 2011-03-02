Kuskuslu Somon

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 dilim somon fileto
1 çay kaşığı tuz, karabiber
Kuskus için: 1 su bardağı kuskus
1 adet limon, 10 adet yeşil zeytin
2 çorba kaşığı kapari
2 çorba kaşığı antep fıstığı
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz
1 su bardağı su
YAPILIŞI
Somonu tuz ve karabiberle ovarak kenara alın. Kuskusu derin bir kaba koyun. Üzerine limon suyunu, dilimlediğiniz yeşil zeytinleri, kapari, antep fıstığı, zeytinyağı ve maydanozu ilave edin. Fırın kabını yağlayarak içine somon filetoları yerleştirin. Üzerine kuskuslu karışımı yayın. Suyu da ekledikten sonra 160 derece fırında 25 dakika pişirin. Maydanozla süsleyerek servis yapın.