Levrek Buğulama

Soğan ve biberleri ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Mantarları ilave edip yumuşayana kadar sotelemeye devam edin. Limon suyu, defne yaprağı, domates püresi, su ve baharatları ekleyip 5 dakika daha pişirin. Balıkları ısıya dayanıklı bir fırın kabına yerleştirin. Üzerine hazırladığınız sosu gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin. Balıkların kurumaması için, her 10 dakikada bir, kaşık yardımı ile sostan bir miktar alıp balıkların üzerine gezdirin. Servis yapmadan önce üzerini kıyılmış maydanoz ile süsleyin.

Levrekleri temizleyip bol suyla yıkayın. Soğanı soyup halka halka doğrayın. Mantarları ince dilimleyip biberleri ve domatesleri küçük doğrayın. Maydanozu robottan geçirin. Zeytinyağını bir tencereye alıp kızdırın.