Levrek Buğulama

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet orta boy levrek
1 adet büyük boy soğan
10 adet mantar
4-5 adet sivri biber
2 adet orta boy domates
Yarım demet maydanoz
Yarım limonun suyu
2 adet defne yaprağı
5 çorba kaşığı domates püresi
1 su bardağı su
2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı
Tuz, karabiber, toz kırmızıbiber,
kuru nane
YAPILIŞI
Levrekleri temizleyip bol suyla yıkayın. Soğanı soyup halka halka doğrayın. Mantarları ince dilimleyip biberleri ve domatesleri küçük doğrayın. Maydanozu robottan geçirin. Zeytinyağını bir tencereye alıp kızdırın.
Soğan ve biberleri ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Mantarları ilave edip yumuşayana kadar sotelemeye devam edin. Limon suyu, defne yaprağı, domates püresi, su ve baharatları ekleyip 5 dakika daha pişirin. Balıkları ısıya dayanıklı bir fırın kabına yerleştirin. Üzerine hazırladığınız sosu gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin. Balıkların kurumaması için, her 10 dakikada bir, kaşık yardımı ile sostan bir miktar alıp balıkların üzerine gezdirin. Servis yapmadan önce üzerini kıyılmış maydanoz ile süsleyin.