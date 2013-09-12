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Sofra / Deniz Ürünleri / Levrek Buğulama

Levrek Buğulama

Levrek Buğulama
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet orta boy levrek

1 adet büyük boy soğan

10 adet mantar

4-5 adet sivri biber

2 adet orta boy domates

Yarım demet maydanoz

Yarım limonun suyu

2 adet defne yaprağı

5 çorba kaşığı domates püresi

1 su bardağı su

2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

Tuz, karabiber, toz kırmızıbiber,

kuru nane

YAPILIŞI

Levrekleri temizleyip bol suyla yıkayın. Soğanı soyup halka halka doğrayın. Mantarları ince dilimleyip biberleri ve domatesleri küçük doğrayın. Maydanozu robottan geçirin. Zeytinyağını bir tencereye alıp kızdırın.
Soğan ve biberleri ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Mantarları ilave edip yumuşayana kadar sotelemeye devam edin. Limon suyu, defne yaprağı, domates püresi, su ve baharatları ekleyip 5 dakika daha pişirin. Balıkları ısıya dayanıklı bir fırın kabına yerleştirin. Üzerine hazırladığınız sosu gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin. Balıkların kurumaması için, her 10 dakikada bir, kaşık yardımı ile sostan bir miktar alıp balıkların üzerine gezdirin. Servis yapmadan önce üzerini kıyılmış maydanoz ile süsleyin.
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