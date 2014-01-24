Levrek Buğulama

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Levrekleri temizleyip 2 parmak genişliğinde dilimleyin.Sos için limon suyu, zeytinyağı ve hardalı karıştırın. Hazırladığınız sosu kabın içindeki şaraplı balıkların üzerine gezdirip iyice karıştırın. Yarım saat daha bekletin. Eşinizin kızmaması için fırın tepsisini folyo ile kaplayın. Diğer tarafta domates, limon ve soğanları halka halka dilimleyin. Balık, limon, domates ve soğan sıralaması ile tüm malzemeyi tepsiye dizin. Kalan sosu üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında suyunu çekene kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.