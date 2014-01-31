Levrek Buğulama

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle soğanı küçükçe doğrayın. Zeytinyağı ile tavada soteleyin. İçine küçük doğranmış domates, biber ve ardıç ekleyin. Bunları tepsiye yayın. Üzerine fileto çıkarılmış ve enine kesilmiş balıkları dizin. Dilimlenmiş 1 adet limonu ve defne yaprağını yerleştirin. Sosunu hazırlayın. Bunun için, 1 su bardağı suda 1 çorba kaşığı hardalı açın. Salçayı ekleyin. 1 adet limonun suyunu, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Sosu balıkların üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 35 dakika pişirip sıcak servis yapın.