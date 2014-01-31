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Sofra / Deniz Ürünleri / Levrek Buğulama

Levrek Buğulama

Levrek Buğulama
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 kişilik

5 adet soğan

2-3 çorba kaşığı zeytinyağı

5 adet domates

2 adet sivri biber

5-6 adet ardıç

2 adet bütün levrek fileto

1 adet limon

1 adet defne yaprağı

Sos için:

1 çorba kaşığı hardal

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı salça

1 adet limonun suyu

Tuz,

karabiber

YAPILIŞI

Öncelikle soğanı küçükçe doğrayın. Zeytinyağı ile tavada soteleyin. İçine küçük doğranmış domates, biber ve ardıç ekleyin. Bunları tepsiye yayın. Üzerine fileto çıkarılmış ve enine kesilmiş balıkları dizin. Dilimlenmiş 1 adet limonu ve defne yaprağını yerleştirin. Sosunu hazırlayın. Bunun için, 1 su bardağı suda 1 çorba kaşığı hardalı açın. Salçayı ekleyin. 1 adet limonun suyunu, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Sosu balıkların üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 35 dakika pişirip sıcak servis yapın.
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