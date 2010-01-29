DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Levrek buğulama

Levrek buğulama

Levrek buğulama
  • 1
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet levrek filetosu (2 parça)

Yarım limon (kabuğu soyulmuş)

1 adet orta boy domates

Yarım soğan

4 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı karabiber ve tuz

YAPILIŞI

Yağlı kağıda, bir tarafı boş kalacak şekilde iki adet levrek filetosunu koyun. Üzerlerine yarım halka şeklinde dilimlenmiş limon, domates ile birlikte ince kıyılmış soğan ve sarımsağı ilave edin. Maydanoz yaprakları, tuz ve karabiber ekledikten sonra, en üste eritilmiş tereyağı gezdirin. Bir tarafı boş bırakılan yağlı kağıdı düzgünce katlayıp, kıvırın. Izgarada 1 saate yakın pişirip, sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN