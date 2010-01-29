Levrek buğulama

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yağlı kağıda, bir tarafı boş kalacak şekilde iki adet levrek filetosunu koyun. Üzerlerine yarım halka şeklinde dilimlenmiş limon, domates ile birlikte ince kıyılmış soğan ve sarımsağı ilave edin. Maydanoz yaprakları, tuz ve karabiber ekledikten sonra, en üste eritilmiş tereyağı gezdirin. Bir tarafı boş bırakılan yağlı kağıdı düzgünce katlayıp, kıvırın. Izgarada 1 saate yakın pişirip, sıcak olarak servis yapın.