Levrek marine

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet levrek
1 adet ince kıyılmış soğan, tuz
Sos için: 1 çay kaşığı hardal
1 adet limonun suyu
1 çorba kaşığı zeytinyağı
3 çorba kaşığı elma sirkesi
YAPILIŞI
Levreği filetolarına ayırdıktan sonra parmak uzunluğunda doğrayın. Soğanı tuzla ovduktan sonra yıkayıp tuzunu alın. Diğer tarafta hardalı limon suyu ile açın. Zeytinyağı ilave edip mayonez kıvamına getirin. Elma sirkesi katarak sos hazırlayın. Bu sosun içinde balık ve soğanı 2 saat marine ettikten sonra servis yapın.
PÜF NOKTASI
Bu mezeyi diğer balıklarla da yapabilirsiniz.