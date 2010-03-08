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Sofra / Deniz Ürünleri / Levrek marine

Levrek marine

Levrek marine
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet levrek

1 adet ince kıyılmış soğan, tuz

Sos için: 1 çay kaşığı hardal

1 adet limonun suyu

1 çorba kaşığı zeytinyağı

3 çorba kaşığı elma sirkesi

YAPILIŞI

Levreği filetolarına ayırdıktan sonra parmak uzunluğunda doğrayın. Soğanı tuzla ovduktan sonra yıkayıp tuzunu alın. Diğer tarafta hardalı limon suyu ile açın. Zeytinyağı ilave edip mayonez kıvamına getirin. Elma sirkesi katarak sos hazırlayın. Bu sosun içinde balık ve soğanı 2 saat marine ettikten sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu mezeyi diğer balıklarla da yapabilirsiniz.
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