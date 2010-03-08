Levrek marine

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Levreği filetolarına ayırdıktan sonra parmak uzunluğunda doğrayın. Soğanı tuzla ovduktan sonra yıkayıp tuzunu alın. Diğer tarafta hardalı limon suyu ile açın. Zeytinyağı ilave edip mayonez kıvamına getirin. Elma sirkesi katarak sos hazırlayın. Bu sosun içinde balık ve soğanı 2 saat marine ettikten sonra servis yapın.