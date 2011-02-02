Levrek Şiş

Sofra Tarifi

6 adet levrek fileto 1 su bardağı sızma zeytinyağı 1 çay kaşığı toz beyaz biber 1 adet defne yaprağı Şampanya sos için: 1 adet soğan 1 su bardağı krema Az miktarda nişasta, tuz 2 çorba kaşığı tereyağı Servis için: 4 adet enginar kalbi 8 adet bebek havuç 2 adet limon

YAPILIŞI

Levrekleri, sızma zeytinyağı, beyaz biber, defne yaprağı ile 45 dakika kadar marine edin. Rulo haline getirdiğiniz levrekleri şişe takıp pişirin. İnce kıyılmış soğanı yağsız tencerede kavurun. Kısık ateşte 10 dakika kaynatın. Soğanı kremaya yavaş yavaş ekleyin. Bir taşım kaynattıktan sonra, az suda eritilmiş nişasta ile bağlayın. Tuz ekleyin. Ocaktan alıp tereyağını yedirin. Süzgeçten geçirin. Hazırlanan levrekleri gratine (haşlanıp, ekmek kırıntılarına bulanarak fırınlanmış) edilmiş enginar, haşlanmış bebek havuç, limon ve şampanya sos ile servis yapın.