Levrekli Kereviz Dolması

Levrek filetolarını küp doğrayın.Soğan ve sarımsağı ince kıyın.Havuç ve dolma biberi küp doğrayın.Zeytinyağını bir tavaya alıp soğan ve sarımsağı rengi dönene dek kavurun. Üzerine havuç, biber ve levreği ekleyin.Tuz ve karabiberini ayarlayın. 5 dakikaya vurduktan sonra ocaktan alın. Bir tencereye su ve bir limonun suyunu koyup kaynatın. Kerevizleri temizleyip kabuklarını soyun ve tencereye yerleştirin. 10 dakika pişirdikten sonra soğuk su dolu bir kaba alın. Kerevizler soğuyunca içlerini oyun ve düz bir tencereye yerleştirin. Hazırladığınız balıklı harcı içlerine paylaştırın. Tencereye 2 su bardağı sıcak su ve yarım limon suyu ekleyin. Tencerenin kapağı kapalı olarak 20 dakika pişirin. Maydanozile süsleyerek servis yapın.