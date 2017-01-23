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Levrekli Kereviz Dolması

Levrekli Kereviz Dolması
  • 8 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet orta boy kereviz

400 gram levrek filetosu

1 adet soğan,

2 diş sarımsak

2 adet havuç

1 adet dolmalık biber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yeteri kadar su

Bir buçuk limon

Tuz,

karabiber

YAPILIŞI

Levrek filetolarını küp doğrayın.Soğan ve sarımsağı ince kıyın.Havuç ve dolma biberi küp doğrayın.Zeytinyağını bir tavaya alıp soğan ve sarımsağı rengi dönene dek kavurun. Üzerine havuç, biber ve levreği ekleyin.Tuz ve karabiberini ayarlayın. 5 dakikaya vurduktan sonra ocaktan alın. Bir tencereye su ve bir limonun suyunu koyup kaynatın. Kerevizleri temizleyip kabuklarını soyun ve tencereye yerleştirin. 10 dakika pişirdikten sonra soğuk su dolu bir kaba alın. Kerevizler soğuyunca içlerini oyun ve düz bir tencereye yerleştirin. Hazırladığınız balıklı harcı içlerine paylaştırın. Tencereye 2 su bardağı sıcak su ve yarım limon suyu ekleyin. Tencerenin kapağı kapalı olarak 20 dakika pişirin. Maydanozile süsleyerek servis yapın.

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