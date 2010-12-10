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Logos Balığı Papaya Salsa ve Körili Domates Sos İle

Logos Balığı Papaya Salsa ve Körili Domates Sos İle
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Fas Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

160 gram logos fileto

1 çay kaşığı toz köri

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber



Papaya salsa için:

20 gram küp doğranmış papaya

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Yarım adet orta boy soğan

Yarım çay kaşığı toz zencefil

Yarım çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kıyılmış maydanoz

1 çay kaşığı kıyılmış taze kişniş

1 diş sarımsak



Köri sos için:

1 çay kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı toz köri

1 adet ince doğranmış domates

1 çorba kaşığı krema

1 çay bardağı balık suyu

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Bir kabın içerisinde 1 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı toz köri, tuz ve biberi karıştırın. Logos balığını bu karışım içinde marine ederek tavada az yağda pişirin. Papaya salsa için tavaya sıvı yağı alın. Yağda sırayla soğan, sarımsak ve papatyaları sote edin. Baharatları ekleyip karıştırın. Köri sos için derin bir tavada sıvı yağ, toz köri ve domatesleri karıştırarak 2 dakika soteleyin. Daha sonra balık suyu ve krema ekleyerek 5 dakika daha kaynatıp blendırda öğütün. Tuz ve biberini ayarlayın. Papaya salsayı, pişirdiğiniz logos balığının üzerine koyun. Köri sos ve arzuya göre safranlı patates püresi eşliğinde servis yapın.
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