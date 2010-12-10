Logos Balığı Papaya Salsa ve Körili Domates Sos İle

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir kabın içerisinde 1 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı toz köri, tuz ve biberi karıştırın. Logos balığını bu karışım içinde marine ederek tavada az yağda pişirin. Papaya salsa için tavaya sıvı yağı alın. Yağda sırayla soğan, sarımsak ve papatyaları sote edin. Baharatları ekleyip karıştırın. Köri sos için derin bir tavada sıvı yağ, toz köri ve domatesleri karıştırarak 2 dakika soteleyin. Daha sonra balık suyu ve krema ekleyerek 5 dakika daha kaynatıp blendırda öğütün. Tuz ve biberini ayarlayın. Papaya salsayı, pişirdiğiniz logos balığının üzerine koyun. Köri sos ve arzuya göre safranlı patates püresi eşliğinde servis yapın.