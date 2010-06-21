DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Mango Yatağında Karides

Mango Yatağında Karides

Mango Yatağında Karides
  • 10 Adet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet mango

200 gram haşlanmış karides



Kokteyl sosu için:

1 su bardağı mayonez

Yarım su bardağı ketçap

1 çay bardağı krema

Yarım limonun suyu

Yarım tatlı kaşığı worcestershire sos

YAPILIŞI

Mangoları ortadan ikiye kesin. Çekirdek yataklarını çıkartıp, içlerini biraz oyun. Kokteyl sos için tüm malzemeyi iyice karıştırın. Karidesleri sos içinde 30 dakika dinlendirin. Mangoların içlerine sosla birlikte karidesleri pay edin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Büyük marketlerden temin edilebileceğiniz İngiliz asıllı worcestershire sosu, çorbalarda, et yemeklerinde, dolmalarda ve egzotik yemeklerde lezzet verici olarak kullanabilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN