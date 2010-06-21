Mango Yatağında Karides

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 adet mango
200 gram haşlanmış karides
Kokteyl sosu için:
1 su bardağı mayonez
Yarım su bardağı ketçap
1 çay bardağı krema
Yarım limonun suyu
Yarım tatlı kaşığı worcestershire sos
YAPILIŞI
Mangoları ortadan ikiye kesin. Çekirdek yataklarını çıkartıp, içlerini biraz oyun. Kokteyl sos için tüm malzemeyi iyice karıştırın. Karidesleri sos içinde 30 dakika dinlendirin. Mangoların içlerine sosla birlikte karidesleri pay edin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Büyük marketlerden temin edilebileceğiniz İngiliz asıllı worcestershire sosu, çorbalarda, et yemeklerinde, dolmalarda ve egzotik yemeklerde lezzet verici olarak kullanabilirsiniz.