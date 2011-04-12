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Marulda Levrek Sarma

Marulda Levrek Sarma
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet orta boy levrek

Yarım su bardağı az haşlanmış pirinç

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

Yarım demet taze soğan

1 adet küçük soğan

1 adet limonunun rendelenmiş kabuğu

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

8 adet marul yaprağı

Arzuya göre baharat

Yeteri kadar su

Tuz

YAPILIŞI

LEVREĞİ temizleyip ince doğrayın ve kenara alın. Pirinci bir kaba alıp, üzerine ince kıyılmış maydanoz, dereotu, taze ve kuru soğanı ekleyin. Rendelenmiş limon ve portakal kabuğu ile levreği pirince katın. Karışıma arzunuza göre baharat ve tuz ilave edin. Marul yapraklarını kaynar suya batırıp çıkarın. Düz bir zemine yayıp, içlerine hazırladığınız harçtan koyarak sarın. Tencerenin dibine ters olarak bir tabak koyup (sarmaların doğrudan suyla temasını önlemek için) üzerine sarmaları yerleştirin. Tencereye yarım su bardağı sıcak su ekleyip ocağa oturtun. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 12 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.
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