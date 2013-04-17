Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patlıcanın üst kısmını kapak şeklinde kesip, alın. İçini bir kaşıkla oyduktan sonra, kızdırılmış 1 çay bardağı sıvı yağda kızartın ve fırına dayanıklı çukur bir kaba alın. Dondurulmuş karidesleri kaynayan suda 3 dakika haşlayın ve süzün. İri doğrayıp, kenara alın. Dondurulmuş ahtapot bacağını oda sıcaklığında çözdürün ve 5 dakika kaynar suda haşlayıp, süzün. Küp şeklinde doğrayıp kenara alın. 1 çorba kaşığı sıvı yağı yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, kızdırın. Patlıcanın içinden çıkardığınız kısmı kıyıp, sivri biberle birlikte 1-2 dakika kavurun. Küp doğranmış fener balığını ilave edip, kavurmaya devam edin. Karides ve ahtapotu ekleyip, ve 1-2 dakika kavurun. Kabuğu soyulup küp doğranmış domatesi ekleyip, kavurmaya devam edin. Domates suyu ile kremayı da ilave ettikten sonra şöyle bir çevirin ve tavayı ocaktan alın. Tuz ve karabiberi ekleyip, tüm malzemeyi karıştırın. Kızarmış patlıcanın içine bu karışımın yarısını doldurun. Geri kalan karışımı patlıcanın etrafına dökün. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 8 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.