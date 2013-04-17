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Sofra / Deniz Ürünleri / Merzane

Merzane

Merzane
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet büyük boy bostan patlıcanı

100 gram fener balığı

100 gram dondurulmuş karides

2 adet dondurulmuş ahtapot bacağı

1 çay bardağı+1 çorba kaşığı sıvı yağ

2 adet kıyılmış sivri biber

1 adet domates

Yarım çay bardağı domates suyu

2 çorba kaşığı krema, tuz, karabiber



Üzerine: Yarım çay bardağı

rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Patlıcanın üst kısmını kapak şeklinde kesip, alın. İçini bir kaşıkla oyduktan sonra, kızdırılmış 1 çay bardağı sıvı yağda kızartın ve fırına dayanıklı çukur bir kaba alın. Dondurulmuş karidesleri kaynayan suda 3 dakika haşlayın ve süzün. İri doğrayıp, kenara alın. Dondurulmuş ahtapot bacağını oda sıcaklığında çözdürün ve 5 dakika kaynar suda haşlayıp, süzün. Küp şeklinde doğrayıp kenara alın. 1 çorba kaşığı sıvı yağı yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, kızdırın. Patlıcanın içinden çıkardığınız kısmı kıyıp, sivri biberle birlikte 1-2 dakika kavurun. Küp doğranmış fener balığını ilave edip, kavurmaya devam edin. Karides ve ahtapotu ekleyip, ve 1-2 dakika kavurun. Kabuğu soyulup küp doğranmış domatesi ekleyip, kavurmaya devam edin. Domates suyu ile kremayı da ilave ettikten sonra şöyle bir çevirin ve tavayı ocaktan alın. Tuz ve karabiberi ekleyip, tüm malzemeyi karıştırın. Kızarmış patlıcanın içine bu karışımın yarısını doldurun. Geri kalan karışımı patlıcanın etrafına dökün. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 8 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
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