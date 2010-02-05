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Mezgit Köftesi

Mezgit Köftesi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg mezgit

2 diş dövülmüş sarımsak

1 demet taze soğan

Yarım demet maydanoz

200 gram kaşar peyniri

2 adet yumurta

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Ayıklanmış ve kılçığı alınmış mezgitleri incecik, kıyma şeklinde kıyın. İçine sarımsak, ince kıyılmış taze soğan, ince kıyılmış maydanoz ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin. Yumurta, tuz ve karabiber katıp yoğurun. Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle köfte şekli verin. Daha sonra köfteleri ızgarada pişirip, sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz mezgit köftelerini sıvıyağda da kızartabilirsiniz.
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