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Sofra / Deniz Ürünleri / Midye Dolma

Midye Dolma

Midye Dolma
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet midye

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık

4 çorba kaşığı pirinç

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

2 çorba kaşığı ince kıyılmış soğan

Yenibahar, karabiber, tarçın, tuz

YAPILIŞI

İnce kıyılmış soğanı yağda kavurun ve üzerine dolmalık fıstığı ilave edip kavurmaya devam edin. Pirinç ve
kuş üzümünü de katın. Birkaç dakika sonra baharatları ve tuzu ilave edin. Pirinç pişince ocaktan alın. Ayrı bir
tencerede midyeleri hafifçe haşlayın. İçlerine hazırladığınız harçtan doldurun. Yeşillik ve limonla servis yapın.

PÜF NOKTASI

Midye, temizlenmiş ve ayıklanmış olarak balıkçılardan temin edilebilir.
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