Midye Dolma

İnce kıyılmış soğanı yağda kavurun ve üzerine dolmalık fıstığı ilave edip kavurmaya devam edin. Pirinç ve

kuş üzümünü de katın. Birkaç dakika sonra baharatları ve tuzu ilave edin. Pirinç pişince ocaktan alın. Ayrı bir

tencerede midyeleri hafifçe haşlayın. İçlerine hazırladığınız harçtan doldurun. Yeşillik ve limonla servis yapın.