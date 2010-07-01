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Sofra / Deniz Ürünleri / Orman Hamsi

Orman Hamsi

Orman Hamsi
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 15 dakika
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet pırasa

Yarım demet pazı

Yarım demet maydanoz

2 su bardağı mısır unu

2 adet yumurta

Yarım kg kılçığı ayıklanmış hamsi

Tuz, karabiber

1 su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

Pırasa, pazı ve maydanozu ince kıyıp derin bir kaba alın. Üzerine mısır unu, yumurta, hamsi, tuz, karabiber ve sıvı yağ ekleyip iyice yoğurun. Karışımı yağlanmış kare şeklindeki bir kaba yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 15 dakika pişirin. Küçük kareler şeklinde kesip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Orman hamsi, Karadeniz Bölgesi’ne ait bir kahvaltılık çeşididir.
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