Orman Hamsi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pırasa, pazı ve maydanozu ince kıyıp derin bir kaba alın. Üzerine mısır unu, yumurta, hamsi, tuz, karabiber ve sıvı yağ ekleyip iyice yoğurun. Karışımı yağlanmış kare şeklindeki bir kaba yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 15 dakika pişirin. Küçük kareler şeklinde kesip servis yapın.