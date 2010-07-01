Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet pırasa
Yarım demet pazı
Yarım demet maydanoz
2 su bardağı mısır unu
2 adet yumurta
Yarım kg kılçığı ayıklanmış hamsi
Tuz, karabiber
1 su bardağı sıvı yağ
YAPILIŞI
Pırasa, pazı ve maydanozu ince kıyıp derin bir kaba alın. Üzerine mısır unu, yumurta, hamsi, tuz, karabiber ve sıvı yağ ekleyip iyice yoğurun. Karışımı yağlanmış kare şeklindeki bir kaba yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 15 dakika pişirin. Küçük kareler şeklinde kesip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Orman hamsi, Karadeniz Bölgesi’ne ait bir kahvaltılık çeşididir.