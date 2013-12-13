Özel Soslu Sebzeli Kırlangıç

BALIĞIN filetosunu çıkarın ve kılçığını bir tencereye alın. Üzerine 6 su bardağı su ekleyip ocağa oturtun. Kaynadıktan sonra içinden kılçığı çıkarıp balık suyunu bir kenara alın. Brüksel lahanası, havuç, patates, mantar ve brokoliyi yarı yarıya pişecek şekilde ayrı ayrı haşlayın. Daha sonra domates dahil doğranmış bütün sebzeleri tereyağında soteleyin ve servis tabağına alın. Filetosu çıkarılmış kırlangıcı ızgara yapıp sebzelerin yanına alın. Sos için, tereyağını kızdırıp unu rengi dönene kadar kavurun. Üzerine balık suyu, ince kıyılmış sarımsak ve soya sosu ilave edip iki taşım kaynatın. Hazırladığınız sosu balığın ve sebzelerin üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.